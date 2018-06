Pankrotis endine tennise maailma esinumber taotleb diplomaatilist puutumatust

Kuuekordne Suure Slämmi turniiride võitja Boris Becker on suurtes võlgades ja taotleb neist pääsemiseks diplomaatilist puutumatust Kesk-Aafrika Vabariigilt, vahendab BBC Sport.

Boris Becker kuulutas välja pankroti 2017. aastal.

Tänavu aprillis nimetas Kesk-Aafrika Vabariik Beckeri spordi-, humanitaar- ja kultuuriasjade saadikuks.

"See tähendab seda, et ükski riik ei saa Beckeri üle kohut mõista, kuna ta on tunnustatud diplomaat," teatas Beckeri jurist.

"Ma olen väga uhke, et Kesk-Aafrika Vabariik on mind sellele kohale nimetanud," rääkis Becker. "Sport on Aafrikas väga oluline ning on kiirelt muutunud siin universaalseks keeleks."

Endine esinumber ütles, et pankroti välja kuulutamine oli "ebaõiglane" ning "kahjustas tema mainet". Becker rääkis, et taotleb diplomaatilist puutumatust, sest loodab, et "see farss ühel hetkel lõppeks".