OTSEPILT DELFI TV-s | Anett Kontaveit mängib Gstaadi turniiri veerandfinaalis

Kontaveidi ja Witthöfti kohtumine peetakse peaväljaku neljanda matšina. Esimene kohtumine algas sel platsil Eesti aja järgi kell 12.00. Eesti esitennisisti mäng pidi algama kell 18.30, kuid vihmasaju tõttu lükati see ligi kahe tunni võrra edasi.

Anett Kontaveit - Carina Witthöft

5:2. Topeltviga lõpetab Witthöfti pallingugeimi. Kontaveit hakkab servima avaseti võidule.

Kontaveidil murdepallid.

4:2. Kontaveit võidab oma pallingugeimi kindlalt.

3:2. Witthöft hoiab pallingut.

3:1. Eestlanna saab kolm punkti järjest, lüües ka esimese ässa ja hoiab pallingut.

Kontaveit on teinud juba kuus lihtviga ning jääb oma servil 15:30 kaotusseisu.

2:1. Witthöft saab ka esimese geimi kätte.

2:0. Kontaveit hoiab oma pallingut.

1:0. Kontaveit murrab kohe sakslanna esimese pallingugeimi.

Sakslanna päästab.

Kontaveitil kohe murdepall!

Mäng algas lõpuks! Witthöft alustas servimist!

Kennu: Loodame, et vihm ei ole seganud Kontaveiti. Kindlasti me teame, et Kontaveit annab endast iga mäng parima. Loodame parimat.

Mängijad on taas väljakul!

Soojendus algas. https://twitter.com/WTA_Gstaad/status/888447975063728129

Gstaadi turniiri lehel pole endiselt uut infot. https://twitter.com/WTA_Gstaad/status/888423342654599169

Michel Lehtmets: Praegust pilti vaadates tundub küll et kl 8 see mäng ei hakka.Väga palju enam võimalusi pole et naised saavad täna väljakule,kuna varsti trügib ka lisaks pimedus peale.

Laupäevane mängukava on avaldatud, kuid tänane vihmasadu võib selle sassi lüüa. https://twitter.com/WTA_Gstaad/status/888434529584783363

Michel Lehtmets: Hetkel jälle tibutab,uus mänguaeg kl 20.00

Hetkel pole kahjuks täpset infot, kuna võiks mäng alata, sest taas on kergelt sadama hakanud.

Maarit: mis kell mäng hakkab, kas on teada?

Michel Lehtmets: Uus mänguaeg 19.30 ,kui ilm lubab.Hetkel ei saja enam.

Michel Lehtmets: Väga tugev vihm,pea kõik ilmajaamad näitavad kogu õhtuks laussadu..

Hetkel pole teada, kui kaua võib matši algus viibida.

Ja nii ongi. Mängijad lahkuvad väljakult.

Vihmasadu on päris tugev. Tundub, et matši algus lükatakse edasi.

Avasetis alustab servimist Carina Witthöft.

Käib mängueelne soojendus!

Marek: Kontaveit võidab 99,9 protsenti kindlalt

Tere, tennisesõbrad! Anett Kontaveit alustab õige pea veerandfinaalmängu Carina Witthöfti vastu. Sellele eelnenud matšis sai tšehhitar Tereza Martincova (WTA 140.) jagu Antonia Lottnerist (WTA 157.) 3:6, 6:1, 7:5. Kui Kontaveit pääseb poolfinaali, tuleb tal just Martincovaga kohtuda.