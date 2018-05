OTSEBLOGI | Kanepi tuli mulluse US Openi võitja vastu raskest seisust välja ja viis mängu otsustavasse setti

Roomas jätkuval kõrgetasemelisel tenniseturniiril kohtub Kaia Kanepi (WTA 59.) täna teises ringis ameeriklanna Sloane Stephensiga (WTA 10.).

Kanepi ja Stephens tulevad platsile Eesti aja järgi kell 12.00. Kohtumine peetakse turniiri tähtsuselt teisel väljakul: Nex Gen Arenal.

32-aastane Kanepi ja 25-aastane Stephens on varasemalt omavahel kohtunud ühe korra. Vastamisi mindi 2012. aastal Estorili turniiril 32 parema seas. Sarnaselt tänasele toimus matš liivaväljakul. Kanepi alistas toona 19-aastase Stephensi 6:1, 6:0.

Kui Kanepi on aastate jooksul võitnud neli WTA-turniiri, siis Stephensi kontol on kuus WTA-tiitlit. Karjääri kõige magusama triumfini jõudis Stephens mullu, kui ta võidutses US Openil. Kanepi jõudis toona mäletatavasti veerandfinaali.

Delfi toob Kanepi ja Stephensi kohtumise käigu lugejateni otseblogi vahendusel.