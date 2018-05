OTSEBLOGI | Kaia Kanepi alustab kõrge tasemega Rooma turniiri

Kaia Kanepi. Foto: Andres Putting

Maailma tennisetipud on kogunemas Roomas, kus on kavas järjekordne kõrgetasemeline turniir. Kui põhitabeliga tehakse algust 14. mail, siis kvalifikatsiooniga algustatakse juba laupäeval. Kohe on võistlustules ka Eesti teine number Kaia Kanepi (WTA 60.).