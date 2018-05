OTSEBLOGI | Fantastiline! Jürgen Zopp alistas Prantsuse lahtiste avaringis dramaatilises maratonmatšis maailma 14. reketi!

Kolmandat päeva järjest on Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste põhiturniiril väljakule tulemas Eesti tennisist. Teisipäeval on Jürgen Zopi (ATP 138.) kord.

Õnneliku kaotajana Prantsusmaa lahtiste põhiturniirile pääsenud Zopp läheb avaringis vastamisi 14. asetusega ameeriklase Jack Sockiga (ATP 15.).

Zopp ja Sock kohtuvad turniiri 18. väljakul. Tegemist on antud platsi päeva kolmanda matšiga. Kohtumistega tehakse algust Eesti aja järgi kell 12.00. Esmalt tulevad väljakule Fiona Ferro ning Carina Witthöft. Seejärel jätkavad oma mängu John Isner ja Noah Rubin. Selles matšis on Isner 6:3, 7:6 (9:7) eduseisus.

Seega võivad Zopp ja Sock väljakule tulla umbes kell 16.00-17.00. Delfi Sport toob kohtumise põnevamad sündmused lugejateni otseblogi kaudu.

30-aastane Zopp ja 25-aastane Sock ei ole seni omavahel varasemalt kohtunud. Kui Zopp on Prantsusmaa lahtistel parimal juhul jõudnud teise ringi, siis Sock pääses 2015. aastal neljandasse ringi. Neljandasse ringi jõudmine on suure slämmi turniiridel ka Socki parimaks saavutuseks. Sama suutis ta ka 2016. aastal US Openil.

Zopp on karjääri jooksul kahel korral jõudnud suure slämmi turniiril teise ringi: 2014. aastal Prantsusmaa lahtistel ning 2012. aastal US Openil.