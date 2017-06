OTSEBLOGI | 20-aastane lätlanna läheb Prantsusmaa lahtiste finaalis vastamisi maailma neljanda reketiga

Omavahel pole Ostapenko ja Halep varem mitte kunagi kohtunud. Lätlanna alistas teel finaali teiste seas Timea Bacsinszky, Caroline Wozniacki ja Samantha Stosuri, Halep oli üle näiteks Karolina Pliškovast ja Elina Svitolinast.

Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi abil.

Jelena Ostapenko - Simona Halep

Ja Ostapenko viigistabki! 3:3! Vinge võitlus lätlannalt!

Ja Ostapenko murrab veel takkajärgi! 2:3!

Lätlanna päästab kolm murdepalli ning hoiab oma servigeimi! 1:3 - kõik ei ole veel kadunud, kuigi Halep näitab väga kindlat mängu.

https://twitter.com/Eurosport_UK/status/873542310771826689

Halep hoiab oma servi ning läheb teist setti 3:0 juhtima. Rumeenlannalt esmaklassiline kaitsemäng.

Ostapenko servigeim venib pikaks, kuid lätlanna eksimus maksab taas kätte. 0:2.

https://twitter.com/Eurosport_UK/status/873538111677939712

Ostapenko alustab taas bravuurikalt, kuid Halep võidab viis punkti järjest ning hoiab oma servi. 0:1.

Ostapenko löök läheb pikaks ning Halep võidab esimese seti 6:4!

Usun, et isegi need, kes niisama teleka Eurospordile keerasid ja mängu peale sattusid, ei ole pidanud pettuma - see mäng on seni olnud tõeliselt finaali vääriline. Mõlemad naised annavad endast kõik ning mängustiilide kontrasti on samuti põnev jälgida - Ostapenko virutab väga häid winner'eid, Halep jõuab aga enamasti sinna, kuhu ei oskaks teda oodatagi. Väga mõnus matš!

Järjekordne suurepärane punkt lõpetab geimi - seekord saab selle kätte Halep. 4:5.

Ostapenko saab ülipika punkti järel oma servigeimi kätte! Psühholoogiliselt ülimagus hetk!

Uskumatu statistika suhteliselt võrdse mängu kohta: Ostapenko on teinud 17 lihtviga, Halep ühe!

Ostapenkol oli taas võimalusi Halepi servi murdmiseks, aga rumeenlanna saab lõpuks punkti kätte. 3:4.

Aga nagu ka seti alguses, murrab Halep kohe kiirelt vastu. 3:3, avasett on olnud põnev!

Lätlanna murrab taas! 3:2.

Ostapenko leidis oma servigeimis taas kindluse üles ning näitas fantastilist tennist. 2:2.

Ostapenko mängu on nüüd lihtvead pugenud. Halep läheb 2:1 ette.

Halep murrab vastu - 1:1.

Ostapenko alustab ülivõimsalt - Halep ei suuda oma servigeimis punktigi kätte saada!

Mäng algas!