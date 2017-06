Ostapenko kasutab konkurentide vastu huvitavat salarelva

Jelena Ostapenko Juergen Hasenkopf/REX/Vida Press

20-aastane Läti tennisetäht Jelena Ostapenko on tegelikult vene rahvusest ja räägib ka perega vene keeles. Kuid nüüd avalikustas tennisisti treenerist ema Jelena Jakovleva, et räägivad tihti välismaal hoopis läti keeles, et teised aru ei saaks.