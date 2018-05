Õnnelik Kontaveit: saan iga võiduga positiivsust juurde

Eestlanna kohtub juba kolmapäeval kaheksandikfinaalis tšehhitar Petra Kvitovaga, kellele ta mullu Cincinnatis 6:1, 4:2 eduseisust kaotas (teine sett 6:7 (2) ja kolmas 3:6). "Midagi on mul sellest mängust meeles, kuid mitte palju. Toona oli ta just tenniseväljakule tagasi tulnud," meenutas Kontaveit.

"Tal (Kvitova) on kindlasti viimasel ajal paremad tulemused olnud, kuid ma loodan, et mina ka suudan paremini ja enesekindlamalt mängida. Usun, et me mõlemad mängime paremini kui aasta tagasi," sõnas Kontaveit.

Enda füüsilist vormi hindab eestlanna heaks: "Tunnen end praegu väljakul hästi, iga tasavägise mängu ja võiduga saan enesekindlust ja positiivsust juurde."

Eesti esireket ei usu, et väsimus võiks teda tšehhitari vastu kimbutama hakata. "Täna ei tundnud ma matši järel üldse väsimust. Homme (täna - toim) ei pea ka väga vara ärkama, usun, et olen valmis," lisas ta.



Kontaveiti ja Kvitova kohtumine algab kolmapäeval orienteeruvalt kell 16.30 ning Delfi TV vahendab ka seda matši otsepildis.