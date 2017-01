Ei midagi uut siin päikese all: 35-aastane Serena Williams on endiselt maailma absoluutses tipus

Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel peeti Eesti aja järgi täna varahommikul naiste üksikmängu poolfinaalid, kus edu saatis ameeriklannadest õdesid Williamseid.

Teise paigutusega Serena Williams alistas oma poolfinaalis tulemusega WTA edetabelis alles 79. kohal oleva horvaadi Mirjana Lucic-Baroni 6:2, 6:1. Kaks naist olid sealjuures kahel korral ka varem kohtunud, kuid viimane omavaheline mäng jäi aastasse 1998 - aega, mil mõlemad olid veel teismelised.

Serena vanemal õel Venusel läks finaalipääsme võitmiseks pisut rohkem aega ja vaeva - tema alistas Coco Vandeweghe 6:7, 6:2, 6:3.

See tähendab, et kaks õde kohtuvad Suure Slämmi turniiri finaalis omavahel juba üheksandat korda. 35-aastane Serena üritab sealjuures ületada Steffi Grafi rekordit ning võita oma 23. Suure Slämmi tiitel üksikmängus. Aasta vanemal Venusel on tiitleid seni kirjas seitse - viimane neist 2008. aastal Wimbledonis.