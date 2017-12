Novak Djokovici tiimiga liitus endine maailma edetabeli esikümne mängija

Serbia tennisetähe, 12 kordse Suure slämmi turniiri võitja Novak Djokovici tiimiga liitus uus abiline. Andre Agassi ja Mario Ančići kõrval hakkab Djokovici juhendama värskelt profitennise karjäärile joone alla tõmmanud Radek Štěpánek.

Sarnaselt Djokovicile Monte Carlos resideeruv 39-aastane tšehh oli oma parematel päevadel maailma TOP-10 mängija. 2006. aasta juulis tõusis ta ATP edetabelis 8. kohale.

Štěpáneki auhinnakapis on kaks Suure slämmi tiitlit meespaarismängus ning segapaarismängu pronks Rio de Janeiro olümpialt.

Millist rolli tšehh Djokovici tiimis täpsemalt etendama hakkab on esialgu teadmata. Võimalik, et sarnaselt Agassile ja Ančićile on ta treeneri/nõuandja rollis teatud perioodidel, mitte aastaringselt.

Djokovic on enam kui neli kuud olnud vigastuspausil. Võistluskarusselliga peaks ta uuesti liituma aasta alguses enne Austraalia lahtisi meistrivõistlusi.