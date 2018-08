Novak Djokovic: Rafael Nadal on tennisemaailma kõige raskem vastane

Novak Djokovic ja Rafael Nadal on omavahel kohtunud karjääri jooksul 52 korda, kusjuures positiivsem tulemus on serblasel, kes on võitnud nendest matšidest 27.

Viimati kohtusid mehed omavahel tänavuse Wimbledoni suure slämmi turniiri poolfinaalis, kus Djokovic alistas Nadali viiesetilises põnevusmängus 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8.

"Wimbledoni poolfinaal oli üks minu karjääri parimaid mänge ning neid on meil Rafaeliga koos palju ette tulnud," rääkis Djokovic.

"Nadal, kes on teenitult ka maailma edetabeli liider, on raskeim vastane, kes võib väljakul vastu tulla," sõnas 31-aastane serblane. "Igal turniiril on tema vastu raske mängida, aga eriti liivakattega väljakul."

Rafael Nadal on võitnud French Openi suure slämmi turniiri, mis peetakse liivakattega väljakutel, võitnud rekordilised 11 korda.