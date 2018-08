Novak Djokovic: pikk vigastuspaus õpetas mind olema kannatlik

Djokovic maadles pärast eelmise aasta Wimbledoni turniiri pikalt küünarnuki vigastusega.

"Ma arvan, et üks tähtsamaid asju, mis ma enda kohta õppisin, oli see, kui kannatamatu ma olin," vahendab Eurosport serblase sõnu. "See oli minu jaoks väga raske viis saada aru, kuidas peaks kannatlikum olema."

"Ma polnud kunagi varem karjääri jooksul tõsist vigastust saanud," lisas 31-aastane Djokovic. "Pidin lõpuks tunnistama endale, et küünarnuki vigastus oli tõsine ja pean seda rohkem ravima."

Djokovic võitis tänavu Wimbledoni suure slämmi turniiri. Eelmisel nädalal alistas ta Cincinnati turniiri finaalis Roger Federeri (ATP 2.), millega sai temast esimene tennisist, kes võitnud karjääri jooksul üksikmängus kõik üheksa Masters 1000 kategooria turniiri.