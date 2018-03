Novak Djokovic kaotas maailma 109. reketile

Veebruaris küünarnukioperatsioonil käinud endine esireket Novak Djokovic kaotas Indian Wellsi tenniseturniiril üllatuslikult jaapanlasele Taro Danielile 6:7 (3), 6:4, 1:6.

Djokovic tegi kaks ja pool tundi kestnud matšis maailma 109. reketi vastu koguni 61 sundimata viga. Jaapanlane realiseeris 11-st murdepallist kolm (Djokovic 2/7).

"Tundsin nagu mängiksin karjääri esimest mängu ATP tuuril. See oli väga veider. Kaotasin täielikult oma rütmi," tunnistas Djokovic, et ta on tippvormist veel kaugel.

"Ühest küljest on mul hea meel, et nii kiiresti pärast operatsiooni võistelda sain, aga samas ei tundnud ma end üldse hästi," lisas 30-aastane serblane.

Maailma esinumber Roger Federer alistas teises ringis argentiinlase Federico Delbonise 6:3, 7:6 (6).