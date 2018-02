Novak Djokovic käis noa all? Kliinik lõikust ei kinnita, tennisist nimetab protseduuri "väikseks meditsiiniliseks sekkumiseks"

12-kordne suure slämmi tšempion ja endine maailma esireket Novak Djokovic kinnitas reedel, et käis oma parema küünarnukiga "väiksel meditsiilisel protseduuril".

Djokovici on vigastus seganud umbes aasta. Selle tõttu jäi tal 2017. aasta hooaeg poolikuks ning serblasel oli silmnähtavalt probleeme ka jaanuarikuisel Australian Openil, kus ta kaotas neljandas ringis Lõuna-Korea tennisistile Hyeon Chungile.

"Ausalt rääkides oli mul mitmeid võimalusi, erinevaid diagnoose ja erinevaid soovitusi," rääkis 30-aastane tennisetipp oma kodulehel novakdjokovic.com.

"Mul polnud lihtne valida, millist teed minna ja mida teha. Võtsin eelmisel aastal kuus kuud vabaks, lootuses täiesti tervena tagasi tulla, kuid kahjuks tundsin ikka veel valu."

"Tundsin võistlemisest puudust. See on mul veres ning ma pidin end Australian Openil proovile panema. Nõustusin oma tiimiga, et proovin pärast Austraalias lõpetamist erinevaid meetodeid ning paar päeva tagasi tegin küünarnukile väikse meditsiinilise protseduuri," jätkas ta.

"Tundub, et ma olen nüüd teel täieliku paranemiseni. Pean ütlema, et see on olnud paras katsumus."

Millal Djokovic võistluskarusselli naaseb, ta ei täpsustanud.

Mitmed meediaväljaanded, sealhulgas Šveitsi ajaleht Blick, raporteerivad, et Djokovici nähti lahkumas ühest Šveitsi kliinikust, parem käsi kõvasti sidemes. Itaalia veebisait Ubitennis teatab, et serblasel tuli küünarnukist eemaldada üleliigne luutükk, vahendab Tennis.com.

Veel kirjutatakse, et Djokovic on hiljuti abi otsinud ka Tšehhis arstide konsultatsioonil käies.

Kliiniku arst aga Djokovici lõikamist ei kinnita. Ta ütles vaid: "Ma nägin alles Mr. Djokovici Australian Openil mängimas ning tal oli juba seal käsi sidemes."