Novak Djokovic jõudis pärast aastast pausi finaali

Endine maailma esireket Novak Djokovic (ATP 22.) alistas Londonis toimuval Queensi turniiri poolfinaalis prantslase Jeremy Chardy (ATP 61.) ning jõudis esimest korda pärast aastast pausi finaali.

Serblane võitis prantslast seisuga 7:6 (5), 6:4.

"Mul on väga hea meel jõuda finaali," rääkis Djokovic. "Sellest on möödunud kaua aega, kui ma viimati tiitli peale mängisin. See on minu jaoks eriline hetk, arvestades, mis läbi olen elanud."

Djokovic kohtub finaalis Horvaatia tennisisti Marin Ciliciga (ATP 6.), kes võitis teises poolfinaalis austraallast Nick Kyrgiost (ATP 21.) 7:6 (3), 7:6 (4).

Djokovic osales viimati finaalis eelmise aasta Eastbourne'i turniiril.