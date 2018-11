Novak Djokovic astus pika sammu poolfinaali suunas

Djokovic alistas maailma viienda numbri kõigest tund ja 15 minutit kestnud mängus tulemusega 6:4, 6:1.

"Ma ei arva, et see oli hiilgav tennis, aga võit on võit," sõnas serblane. Zverev tegi Djokovicil võitmise lihtsaks, patustades koguni 33 lihtveaga.

Viimati 2015. aastal finaalturniiri võitnud Djokovic tagab pääsu poolfinaali juba täna õhtul, kui John Isner alistaks Marin Cilici.

Viimases alagrupimängus kohtub kaks võitu saanud serblane Ciliciga.