Tšehhi tennisetäht Petra Kvitova, keda rünnati kolm päev tagasi tema kodus noaga, lubati täna haiglast välja kodusele ravile.

"Mul on rõõm teatada, et minu enesetunne on hea. Päev-päevalt läheb järjest paremaks," sõnas Kvitova, kelle vasakule käele tehti Vysoke spetsiaalses kliinikus teisipäeval operatsioon.

"Eile hommikul arstliku läbivaatuse käigus suutsin liigutada vasaku käe sõrmi. See oli minu jaoks parim jõulukink, mida oleks osanud loota," lisas 26-aastane Kvitova Prahas ajakirjanikega kohtudes.

Arstide sõnul on tšehhitari operatsioonist taastumine läinud hästi, kuid teda ootab vähemalt pooleaastane mängupaus. Kuna vasak käsi on ka Kvitova löögikäsi, ei tohi ta järgmise kolme kuu jooksul teha veel ühtegi treeningut.

Kahel korral maineka Wimbledoni turniiri võitnud Kvitova on maailma edetabelis 11. kohal.