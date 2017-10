New Yorgis vahistatud Piirimetsa kaasusest oli juttu Interpoli uudiskirjas

US Openi tenniseturniiril tulemuste edastamise tõttu vahistatud Rainer Piirimetsa kaasusest oli juttu ka rahvusvahelise kriminaalpolitsei Interpoli spordi aususele pühendatud uudiskirjas.

Seal tehti tennises keelatud tulemuste momentedastusest ehk courtsiding’ust pikem ülevaade. Muuhulgas osundati Washington Timesi artiklit: „Politsei arreteeris ta, sest ta rikkus kirjalikku keeldu US Openit külastada, mis määrati talle aasta tagasi, kui ta tabati courtsiding’ult. Kahtlusalune ei olnud üksinda: ametnike sõnul löödi turniirilt tulemuste edastamise eest minema veel vähemalt seitse isikut. 33-aastase Piirimetsa ja tema palkajate kohta on vähe teada.”

US Openil tegutsevad courtsider’id on üldjuhul välismaalased, mullu vahele jäänud 20 inimesest neli oli pärit Suurbritanniast, neli Hispaaniast, kolm Venemaalt, kolm Prantsusmaalt, kaks Itaaliast ja üks Sri Lankalt. Korrakaitsjad ei soovi avalda, kuidas need inimesed täpselt tabati, kuid arvatakse, et Piirimets ja teised tunti ära piltide põhjal, kui kaameraga publikut jälgiti.

Loe Interpoli uudiskirja pikemat käsitlust courtsiding’ust SIIT.