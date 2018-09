"Naomi (Osaka) vääris seda võitu, ta mängis hämmastava mängu. Ja ma arvan, et Serena (Williams) sai selle olukorraga hakkama väga elegantselt ja stiilselt," kommenteeris Curry väljaandele Omnisport.

"Päeva lõpuks ma loodan, et kõik tähistavad koos Naomi Osakaga seda võitu, sest tema on US Openi tšempion. Ta vääris seda võitu igati," lisas korvpallitäht.

Esimese jaapanlasena suure slämmi tiitlini jõudnud 20-aastane Osaka alistas Williamsi 6:2, 6:4.

Eile teatas Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF), et Williamsi karmi kriitika alla sattunud kohtunik Carlos Ramose käitus finaalmatši ajal vastavalt reeglitele ega teinud ühtegi viga.