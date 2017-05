Navratilova astus Maria Šarapova kaitseks välja

Endine naiste tennise esireket Martina Navratilova võttis dopingukaristusest vabanenud Maria Šarapova kaitseks sõna.

"Ma arvan, et mängijatel on aeg Maria Šarapova rahule jätta. Ta tegi tohutu vea, kuid kandis selle eest ausalt oma karistuse. Hakake juba tennist mängima," teatas Navratilova sotsiaalmeedia vahendusel.

Meldooniumi kasutamise eest 15-kuulise võistluskeelu saanud Šarapova naasis suurde tennisesse eelmise kuu lõpus Stuttgardi turniiril, kus jõudis poolfinaali. Paljud tippmängijad on aga venelannat kõvasti kritiseerinud, väites, et Šarapova ei tohiks dopinguproovis põrumise tõttu enam kunagi profitennist mängida. Teiste seas on teravalt sõna võtnud kanadalanna Eugenie Bouchard, itaallanna Roberta Vinci ja rumeenlanna Simona Halep.