Täna Yokohamas toimunud pressikonverentsil tunnistas tagasihoidlik Osaka, et teda kogu muu kära eriti ei morjendanud ja Williamsi käitumine tema võidurõõmu ei vähendanud.

“Kindlasti ei tunne ma kurbust. Ausalt öeldes ma ei oskagi öelda, mida ma peaksin tundma,“ tunnistas Osaka.

“Kuna võitsin suure slämmi turniiri esimest korda, siis üldiselt olin ma ikka õnnelik ja sain aru, et olin saavutanud midagi suurt,“ lisas ta veel. “Arvan, et ma ei olnud kordagi kurb ja ma ka ei mõelnud selle peale, et võiksin olla kurb. Ma ei ole varem suure slämmi turniiri finaalis mänginud ja seetõttu on mul enda emotsioone raske võrrelda.“