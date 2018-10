Naiste tennise aastalõputurniiril triumfeeris ukrainlanna

Singapuris saavutatud esikoht on Svitolina jaoks karjääri kõige kaalukam võit. Suure slämmi turniiridel ei ole ukrainlannal seni kõige paremini läinud ning parimaks saavutuseks on veerandfinaali jõudmine Austraalia (2018. aastal) ja Prantsusmaa lahtistel (2015. ja 2017. aastal).

WTA turniiridel on Svitolinal see-eest läinud aga hästi ning esikohti on ta nendelt noppinud nüüdseks kokku juba 13. Alates eelmise aasta algusest on ta võitnud koguni üheksa WTA-turniiri.

Kui maailma edetabeli tipp lõpetas enda aastalõputurniiri, siis järgmisel nädalal alustavad tabeli järgmised 12. Hiinas Zhuhais peetaval jõuproovil osalevad 12 naist, kes järgnevad edetabelis Singapuris võistlustules olnud esimesele kaheksale. Zhuhais võtab taas reketi kätte ka WTA tabeli 20. naine Anett Kontaveit. Hiinas mängitakse 30. oktoobrist kuni 4. novembrini.