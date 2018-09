Nadalile kaotanud Thiem: see jääb mind terveks eluks kummitama

"See jääb minu mällu igaveseks. See jääb mind kummitama, see on kindel," sõnas Nadalile alles viietunnise lahingu järel kaotanud Thiem.

Nadali võidunumbrid Thiemi üle olid 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

"Tennis võib vahel olla nii julm. Ma arvan, et see mäng ei väärinud kaotajat, kuid üks peab paratamatult kaotusega leppima," lisas 25-aastane austerlane.

Nadal teatas kohtumise järel, et tal on hea mängu teinud Thiemist kahju. "Ma ei usu, et tal päriselt kahju on. Aga ta on siiski hea sõber ja ma loodan, et ta võidab selle turniiri," kommenteeris austerlane esireketi sõnavõttu.