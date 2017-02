Maailma kuuenda reketi Rafael Nadali treenerist onu Toni Nadal teatas, et tänavune hooaeg jääb talle vennapoja kõrval viimaseks.

55-aastane Toni, kes on juba mitu kümnendit pühendanud oma elu Rafaeli treenimisse, otsustas ATP turniiridel reimisele piduri peale tõmmata ja keskenduda noorte juhendamisse perekonna tenniseakadeemias Mallorcal.

"Järgmisest aastast alates ei käi ma Rafaeliga enam tuuril kaasas. Pühendan ennast ekskusiivselt akadeemiale," ütles Toni Nadal Il Tennis Italiano veebiküljele, kinnitades, et tal pole Rafaeliga mingeid erimeelsusi.

Sellisele käigule on Toni teed sillutanud juba paar aastat, palgates Rafaeli taustajõududesse üha uusi nägusid. Eelmise aasta lõpus hakkas temaga kaasa reisima treener Carlos Moya, aastaid tagasi hakkas tennisisti mänedžerina tööle Nadalide peretuttav Carlos Costa.

"Tõde on see, et igal aastal otsustan ma üha vähem. Varsti jõuab kätte hetk, kus ma ei otsusta enam üldse midagi. Olen Rafaga mitmeid aastaid reisinud ning tahan nüüd naasta noorte treenimise juurde. Meie akadeemia on selleks ideaalne paik," lisas ta.

Australian Openi tulises finaalis Roger Federerile kaotanud Nadal teatas hiljuti Rotterdam Open turniirist loobumisest, sest arstid olid soovitanud tal veidi puhata.

"Mul on väga kahju, aga ma ei saa mängida, sest Australian Open võttis minult palju. Arstid soovitavad mul rahulikult võtta ja enne uuesti mängima hakkamist piisavalt puhata, et uusi vigastusi ei tekiks," vabandas Nadal, keda on tagasi oodata 27. veebruaril Mehhikos Acapulcos algavaks turniiriks.