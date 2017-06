Nadal peab järgmise turniiri vahele jätma

Eelmisel nädalal kümnendat korda Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused võitnud tennisist Rafael Nadalile soovitasid arstid enne Wimbeldoni võistluspausi teha.

"Mul on kahju sellist otsust teha, sest armastan Queensi tenniseturniiri. Rääkisin oma võistkonna ja arstiga ning otsustasin, et Wimbledoni silmas pidades vajab mu keha puhkust," sõnas maailma edetabelis teisele kohale tõusnud Nadal.

Hispaanlane on turniiri 2008. aastal võitnud ja võistlus on ka selle pärast talle eriline, et iga kord kui ta on Wimbeldoni finaali jõudnud, on see juhtunud just pärast Queensis mängimist.

19. juunil algaval võistlusel on võistlustules ka maailma esireket ja tiitlikaitsja Andy Murray ning hiljuti Pariisis Nadalile finaalis alla jäänud Stanislas Wawrinka.