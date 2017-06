Nadal: ma arvasin, et 2017. aastal olen kalal ja naudin pensionit

Kümnendat korda Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste tšempioniks tulnud Rafael Nadal rääkis peale rekordilist võitu, et poleks iialgi arvanud, et tema kärjäär nii pikalt kestab.

Hispaanlane, kes finaalis võitis 6:2, 6:3, 6:1 šveitslast Stan Wawrinkat, poleks arvanud 12 aastat tagasi, kui võitis oma esimese turniiri, et on veel samal tasemel aastal 2017.

"Ma arvasin, et olen oma kalapaadiga Mallorcal. Ma tõesti ei arvanud, et mul on nii pikk karjäär ja võidan nii palju turniire," ütles 15-kordne Suure Slämmi turniiri võitja.

"See turniir on väga eriline minu jaoks ja see, et mul on nii palju tiitleid Prantsumaalt, on tõesti enneolematu," lisas ta.

Siiski ei arva Nadal, et keegi tulevikus tema rekordit üle ei löö: "Kui mina suutsin seda teha, siis suudavad ka teised. Kuid selleks on vaja õigeid tingimusi ja koostisosi, et võita lausa kümme tiitlit."