Naabriplika, kes ei mõtle ega karda

Jeļena Ostapenko on noor, kartmatu ja tipptennisesse nii vajalikku värsket verd toov Läti imelaps.

Läti tenniseime Jeļena Ostapenko on juba teinud ajalugu, mida võib täna pärastlõunal Pariisis veelgi kaunistada.

„Loodetavasti korraldatakse tema auks Riias paraad,” säutsus US Openi (!) Twitteri-voog, kui Jelena Ostapenko esimese Läti tennisistina Suure slämmi turniiril finaali jõudis. Üleeilsel poolfinaalipäeval 20. sünnipäeva tähistanud neiu edutee on sedavõrd lummav, et väärib lahtikerimist.