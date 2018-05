Muinasjutt Prantsusmaa lahtistel: õnnelik kaotaja ajas 88-aastase vanaema duši alt välja, kihutas 10 tundi autoga mängule ja alistas seejärel veel tippmehe

“Nad rentisid seejärel auto, et Hispaanias ringi sõita. Ühel hetkel anti mulle teada, et pääsesin ikkagi põhiturniirile. Minu vanaema oli sel hetkel duši all. Ütlesin talle kohe, et pangu end valmis, kuna nüüd hakkame Pariisi sõitma,“ sõnas argentiinlane, kes võitis enda avaringi matši 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Umbes 800 km pikkune autosõit tasus end igati ära, kuna avaringis võitmise eest teenis Trungelliti 79 000 eurot.