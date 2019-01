Muguruza ja Konta matš lõppes Melbourne`is kell kolm öösel, britt oli mängugraafiku osas ülikriitiline

Alles pärast südaööd alanud ja kell 03.12 lõppenud matši võitis Muguruza 6:4, 6:7 (3), 7:5. Viimases setis oli seis veel viigis 5:5, kuid siis võitis Hispaania esinumber kaks geimi järjest.

Konta kritiseeris kaotuse järel korraldajaid, kes neid öötundidel mängima sundisid. "Ma ei nõustu sellega, et sportlased peavad end öösel proovile panema. See ei tundu mingist otsast tervislik. Tegelikult on fakt, et see on lausa kahjulik," kurjustas 27-aastane britt.

Konta oli viimane Suurbritannia tennisist, kes püsis Melbourne`is veel konkurentsis.

18. asetusega Muguruzat ootab kolmandas ringis matš šveitslanna Timea Bacsinszkyga (WTA 145.).