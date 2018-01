Miks tipptennisistid katki lähevad?

Milline spordiala on kõige vigastusterohkem? Ameerika jalgpall või ragbi? Ilmselt mitte, sest osa nende alade tipptegijaid veab pausideta hooaja lõpuni välja. Aga meestennisistid eelmisel aastal ei vedanud – kõik maailma esikümnesse kuulunud mängijad olid vahepeal trauma tõttu pikemat või lühemat aega väljakult eemal.

Võiks ju küsida: millest tennises vigastused? Kontakti vastasega pole, tippmängijatel on tiimid, kuhu kuuluvad arstid, füsioterapeudid, masseerijad, aga ikka ollakse viimasel ajal väga liimist lahti, eriti hooaja lõpus. Eakate staaride – Roger Federer, Rafael Nadal ja Novak Djoković – puhul võiks arvata, et nende keha on aastatega ära kurnatud, aga murduvad ka nooremad: Kei Nishikori on 28, Milos Raonic 27, Nick Kyrgios 22.