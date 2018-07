Mats Wilander soovitas tennisel jalgpallist eeskuju võtta

Endine maailma esireket, seitsmekordne Grand Slam`ide võitja Mats Wilander leiab, et Wimbledoni tenniseturniiril tuleks ka mängu viiendas setis kasutada kiiret lõppmängu.

53-aastane rootslane tegi sellise avalduse pärast Kevin Andersoni ja John Isneri vahelist poolfinaali, mis kestis koguni kuus tundi ja 35 minutit ning lõppes Anderson võiduga 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24.

"Jah, see oli uskumatu draama, kuid nüüd tuleks viimases setis kiire lõppmäng sisse viia. Seda tuleks teha 100%," sõnas Wilander, kes tegi seejärel võrdluse jalgpalliga.

"Jalgpallis ei mängita lisaaega lõpmatuseni, seal tulevad penaltid. Kui lisaaeg kestaks esimese väravani, siis seda ei tulekski, sest kõik mängijad oleks lõpuks niivõrd väsinud. Ja see tähendaks, et publiku huvi kaoks," rääkis Wilander ja lisas: "Kiire lõppmäng ei pea just algama seisult 6:6. Sobib ka seisult 9:9, 12:12 või 20:20, kuid kunagi peab lõpp tulema."