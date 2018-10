Mats Wilander kritiseeris Serena Williamsi treenerit

Vastava muudatusettepanekuga oli välja tulnud Serena Williamsi treener Patrick Mouratoglou.

"Tennis on spordiala, kus sa pead õppima probleeme lahendama. Sa oled väljakul üksi. Ja kui me mängude ajaks juhendamise keelu tühistame, ei saa sa enam ise mõelda. Tema (Mouratoglou) ettepanek on vale," sõnas Wilander ajalehele Expressen.

"Treeneri roll peab tennises lõppema siis, kui mängija astub väljakule. Kui sa ei ole suutnud enne matši algust asju selgeks teha, pole sa lihtsalt piisavalt hea treener," lisas Wilander.

54-aastase rootslase sõnul on kogu Mouratoglou mõttekäik vale. "Ta arvab, et suudab 2:6, 1:3 kaotusseisus aidata naist, kes on maailma kõigi aegade üks edukamaid sportlasi," imestas Wilander.