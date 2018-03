Maria Šarapova sotsiaalmeedia postitus tekitas Venemaal skandaali

USA lipu taustal poseerinud tennisetäht Maria Šarapova ajas paljud inimesed Venemaal marru.

Viiekordne suure slämmi turniiride võitja poseeris Los Angeleses Broadi muuseumis koos oma emaga Jasper Johnsi kunstiteose ees, millel on kujutatud USA lipp. Kuna venelanna lisas hiljem selle pildi oma Instagrami kontole, sai ta venelastelt sotsiaalmeedias kõvasti nahutada, kirjutab Business Insider. Paljud väitsid, et Šarapoval ei jätku julgust Venemaa lipu all poseerimiseks, osad tituleerisid venelanna aga lausa reeturiks.