Maria Šarapova sai hiinlastelt eripääsme

Venemaa tennisetäht Maria Šarapova on saanud oktoobris toimuvale China Openile erikutse.

2014. aastal Hiina tippturniiri võitnud venelanna kinnitas täna, et võtab kutse meeleldi vastu. "Olen väga õnnelik, et saan teatada osalemisest Pekingi turniiril. Mängin oktoobris China Openil. Olen väga elevil, sest see on minu tänavune esimene turniir Aasias," teatas 30-aastane venelanna.

Pekingi turniiril osalevad tippmängijatest kindlasti ka Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki, Venus Williams, Zhang Shuai ja Peng Shuai.