Maria Šarapova pidi üle andma Austraalia lahtiste naiste trofee ning avas sellega kriitikalaviini

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste loosimisel toodi avalikkuse ette ka võitjatele mõeldud trofeed. Kui meeste karika tõi välja mullune võitja Roger Federer, siis naiste oma oli 2008. aastal triumfeerinud Maria Šarapova käes.

Võitjale mõeldud trofee sümboolselt üle andnud Šarapova jäi kaks aastat tagasi just Austraalia lahtistel keelatud ainetega vahele ning mulluse turniiri pidi ta võistluskeelu tõttu vahele jätma. Nüüd ulatati just talle austav ülesanne karika üle andmiseks ja see tekitas palju pahameelt. Šarapova on naiste seas Serena Williamsi kõrval suurimaks staariks, kuid kriitikute sõnul näitas seekordne ettevõtmine, et tennise katuseorganisatsioon ei võta dopinguvastast võitlust piisavalt tõsiselt.

Hiljem asusid Austraalia lahtiste korraldajad enda otsust kaitsma. Kuna tiitlikaitsja Serena Williams jääb turniirilt kõrvale ning puudu on ka teine varsem võitja Viktoria Azarenka, siis varasematest võitjatest on lisaks Šarapovale turniirist osa võtmas ainult Angelique Kerber. Viimane mängib aga parasjagu Sydney turniiril ja nii ei olnud korraldajate hinnangul muud võimalust.

“Maria on Austraalia lahtiste varasem võitja ja ta vääris seda võimalust,“ sõnas turniiri direktor Craig Tiley.