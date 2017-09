Maria Šarapova jõudis US Openil neljandasse ringi

Endine maailma esireket Maria Šarapova on US Openi suure slämmi trenniseturniiril jõudnud neljandasse ringi.

Kolmandas ringis alistas 30-aastane Šarapova (WTA 146.) 18-aastase ameeriklanna Sofia Kenini (WTA 139.) 7:5, 6:2. Aprillis 15-kuulisest dopingukeelust vababenud venelanna järgmine vastane on Läti tennisist Anastasija Sevastova (WTA 17.).

Pressikonverentsil küsiti Šarapovalt muu hulgas taanlanna Caroline Wozniacki kriitika kohta, kes pahandas US Openi korraldajatega, et dopingut pruukinud venelanna pidevalt peaväljakul saab mängida. "Mina ei tee ajakava. Ma olen päris suure võistlejahingega. Kui te panete mind Queens'i parkimisplatsile New Yorgis, mängin hea meelega ka seal. Kõik, mis loeb, on see, et ma olen neljandas ringis. Jah, ma ei tea, kus ta omadega on," torkas Šarapova vastu.

Kerge jalutuskäigu sai maailma kolmas reket, hispaanlanna Garbine Muguruza, kes oli 6:1, 6:1 parem slovakitarist Magdalena Rybarikovast (WTA 32.). Neljandas ringis on Muguruza vastaseks 13. asetusega tšehhitar Petra Kvitova.

Eile tädiks saanud Venus Williams (WTA 9.) võitis 6:3, 6:4 kreeklannat Maria Sakkarit (WTA 95.) ning kohtub neljandas ringis hispaanlanna Carla Suarez-Navarroga (WTA 35.).

Kaia Kanepi (WTA 418.) peab oma kolmanda ringi kohtumise täna 19-aastase jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.) vastu. Kohtumine peetakse 5. väljaku teise mänguna. Esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 18.