Aprillis 15-kuulisest dopingukeelust vabanev Venemaa tennisetäht Maria Šarapova ei pruugi tänavustel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel osaleda.

Šarapova on saanud maikuus toimuvatele Rooma ja Madridi tenniseturniiridele vabapääsme, kuid prantslased ei pruugi venelannat 22. mail algavale Roland Garrosele kutsuda.

"See on üsna keeruline küsimus. Kas vabapääse on mõeldud dopinguga vahele jäänud mängija jaoks? Me pole veel otsust teinud," sõnas Prantsuse tenniseliidu president Bernard Giudicelli Šarapova olukorra kohta, kirjutab tennis.com.

Eelmise aasta Australian Openil meldooniumiga vahele jäänud venelanna teeb tagasitulekuvõistluse 26. aprillil algaval Stuttgarti turniiril, kus ta vajas samuti põhitabelisse pääsemiseks korraldajate kutset.