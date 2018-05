Maria Šarapova alistas Jelena Ostapenko ja jõudis Roomas samuti poolfinaali

Šarapova läheb poolfinaalis nüüd vastamisi Simona Halepi (WTA 1.) või Caroline Garciaga (WTA 7.). See matš peetakse reede hilisõhtul.

Teises poolfinaalis mängivad Anett Kontaveit (WTA 26.) ning Elina Svitolina (WTA 4.).

.@MariaSharapova reaches her second semifinal of the year in an epic @InteBNLdItalia battle against Ostapenko!



HIGHLIGHTS--> https://t.co/M05YZVx9C1 pic.twitter.com/O93ltMGOop