Mängijad palusid Wimbledonis matš katki jätta, kohtunik ei võtnud naisi jutule

Wimbledoni tenniseturniiril 12. asetuse saanud prantslanna Kristina Mladenovic kritiseeris pärast kaotust teravalt All England Clubi muruväljaku kvaliteeti.

Mladenovic kaotas 6:2, 4:6, 4:6 asetamata ameeriklannale Alison Riskele, kuid tunnistas mängujärgselt, et tal on hoopis hea meel, sest lahkub Londonis tervena.

"Ausalt, kaotus ei morjenda mind absoluutselt. Ma tahan lihtsalt terveks jääda. Tunnen, et mind on õnnistatud, et ma täna terveks jäin, sest me nägime täna kõige hullemat," ütles ta.

Mladenovici sõnul palusid nad Riskega mõlemad kohtunikult, et matš 18. väljakul pärast kahte geimi lõpetataks.

"See on kaunis unikaalne olukord, kui mõlemad mängijad paluvad suurel slämmil kohtunikul matš lõpetada. Küsisime kohtunikult, mida reeglid selle kohta ütlevad, kui kumbki enam edasi mängida ei taha. Vastus oli, et nad ei saa lihtsalt midagi teha ning me peame edasi mängima. Kõik nägite, mis toimus. Esiteks väljaku värvus - siin pole enam muru alles jäänud, tagajoonel on väga libe."

"Ma ei tea, kuidas seda kirjeldada. See pole isegi liivaväljak, see pole ka kõvaväljak. Raske on jalga tugevalt maha saada. Sa pead lihtsalt kergelt jooksma ja ettevaatlik olema," lisas Mladenovic.

Wimbledoni korraldajad tegid pärast Mladenovici kriitikat ametliku avalduse, milles tunnistati murukatte seisukord normaalseks: "Väljakute ettevalmistus on olnud samasugune nagu varasematel aastatel. Muru on naturaalne väljakukate ning tagajoonte puhul on tavaline, et nad hakkavad nelja päevaga kulumise märke näitama."