Madalseisus olnud Djokovic võitis settigi kaotamata Eastbourne'i turniiri

Endine maailma esireket Novak Djokovic võitis Eastbourne'i tenniseturniiri, alistades finaalis prantslase Gael Monfilsi 6:3, 6:4.

Maailma edetabelis neljandal pulgal paiknev serblane murdis finaalis ATP reitingu 16. mehe esimese servigeimi ning võitis esimese seti 6:3. Tund ja 16 minutit kestnud kohtumise teine seti algus oli tasavägisem, kuid Djokovic jäi peale.

Lisaks sellele on Djokovici näidanud väga kindlat mängu kogu Eastbourne'i turniiri ajal ja ei ole kaotanud mitte ühtegi setti.

30-aastase Djokovici jaoks oli see tänavu teiseks turniirivõiduks. Lisaks sellele teatas serblane, et on palganud oma treeneriks enda hea sõbra, horvaadi Mario Ancici.