Maailma viies reket jätab Australian Openi vahele

30-aastane argentiinlane sai vigastada oktoobris Shanghai Mastersil kukkudes.

"Taastumine läheb suurepäraselt ning ma annan teile teada, kus ma comebacki teen," kirjutas 2009. aasta US Openi võitja sotsiaalmeedias. "See ei juhtu Austraalias, kuid ma olen protsessiga rahul."

Alates oma esimesest slämmivõidust on Del Potro pidevalt vigastustega maadelnud. Näiteks on talle tehtud kolm randmeoperatsiooni, mis on avaldanud tõsist mõju tema tagakäelöögile.

2018. aasta oli argentiinlase jaoks üks viimaste aastate edukamaid. Märtsis alistas ta Roger Federeri ja võitis Indian Wellsi tiitli, seejärel jõudis French Openil poolfinaali, Wimbledonil kaheksa parema sekka ja finaali US Openil, kus kaotas lõpuks Novak Djokovicile.