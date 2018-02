Maailma teise reketi kohal jätkuvalt murepilved: Nadal võttis end Mehhiko turniirilt maha

Maailma teine reket Rafael Nadal teatas, et on vigastuse tõttu sunnitud loobuma sel nädalal Mehhikos Acapulcos toimuvalt tippturniirilt.

Hispaanlane pole väljakul käinud alates Australian Openi veerandfinaalist, kus ta jalavigastuse tõttu horvaat Marin Cilicile loobumisvõidu andis.

Nadal, kes on nüüd loobumisvõiduga lõpetanud või end sootuks maha võtnud viielt turniirilt järjest (Pariis, London, Brisbane, Australian Open, Acapulco), pidanuks Mehhikos avaringis kohtuma kaasmaalase Feliciano Lopeziga.

Nadal on Acapulco turniiri võitnud kahel korral (2005, 2013). Loobumise ametlikuks põhjuseks tõi ta puusavigastuse.

"Kindlasti raske otsus. Eile viimasel treeningul tundsin midagi... Läksin täna hommikul haiglasse uuringutele ning MRI tuvastas, et mul on seal ikka veel mingi vedelik sees, seega ma pean veel teste tegema, et teada saada, mis täpselt toimub," ütles Nadal, keda tennisepublik nägi viimati 23. jaanuaril.

Nadali koha võtab turniiritabelis üle õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud Taro Daniel Jaapanist.