Maailma teine reket Roger Federer ei oota tänavuse eduloo kordumist

Šveitsi tennise elav legend Roger Federer võttis fännide ootusi pisut maha, öeldes, et sama edukat hooaega nagu tänavu oleks temalt 2018. aastal liig loota.

"Ootused on nüüd kõrgemad, kuid ma üritan endale meelde tuletada: "Ära arva, et on normaalne ja realistlik üritada korrata samu asju, mida ma tegin 2017. aastal."," lausus 36-aastane Federer, kes võitis tänavu seitse turniiri, kaotas vaid viis matši ja lõpetas aasta kõige vanema teise reketina läbi ajaloo.

"On raske ette kujutada, et ma mängiksin sama hästi kui eelmisel aastal. See hooaeg on olnud lihtsalt maagiline. Ma pean üritama asja rahulikult võtta. Annan endast parima ja eks näis, mis juhtub, aga ettevalmistus on seni läinud hästi."

Federer jagas intervjuusid Austraaliasse Perthi jõudes, kus ta asub laupäeval kaitsma Šveitsi koondise au 30. Hopman Cupil koos 20-aastase Belinda Benciciga. Šveits kuulub B-alagruppi koos USA, Venemaa ja Jaapaniga. Laupäeval minnakse vastamisi Naomi Osaka ja Yuichi Sugitaga, seejärel Anastassia Pavljutšenkova ja Karen Hatšanoviga ning viimases alargupimatšis Coco Vandeweghe ja Jack Sockiga.

Teises alagrupis mängivad Austraalia, Kanada, Belgia ja Saksamaa. Finaal kahe alagrupivõitja vahel peetakse 6. jaanuaril.

2017. aasta Hopman Cupi võitis Prantsusmaa, kes aga Perthi tiitlit kaitsma ei läinud.

Eelseisev aasta on 19 suure slämmi tiitlit võitnud Federerile professionaalse tennise karussellis 20.