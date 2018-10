Maailma neljas reket sai raske põlvevigastuse

Vigastuse tõttu andis del Potro kaheksandikfinaalis loobumisvõidu Borna Coricile (ATP 19.), kes lõpuks jõudis välja finaali.

2009. aasta US Openi suure slämmi turniiri võitja plaanis osaleda ka ATP hooajalõpu turniiril. "Mul on praegu väga keeruline aeg. Olen väga kurb," sõnas argentiinlane.

"See on raske löök, mis jätab mind jõetuks. Mul on praegu väga raske mõelda tagasitulekule, ma ei olnud selleks valmis."

30-aastane del Potro on karjääri jooksul olnud pidevalt hädas vigastustega ning on kahel korral pidanud randmevigastuse tõttu pikema võistluspausi.