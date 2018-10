Maailma kolmas reket Wozniacki avaldas, et võitleb reumatoidartriidiga

Reumatoidartriit on pikaajaline autoimmuunsuse häire, mis põhjustab liigestes valu ja jäikust. Wozniacki rääkis, et sai haigusest teada tänavu augustikuus.

"Ühel hetkel tunned, et oled suurepärases vormis sportlane ja järgmisel hetkel pead sellise haigusega võitlema," vahendas BBC Sport Wozniacki sõnu. Wozniacki sõnas, et ta hakkas sümptomeid tundma pärast Wimbledoni suure slämmi turniiri ning ei suutnud ühel hommikul äkitselt oma käsi üle pea tõsta.

Taanlanna lisas, et tal on päevi, kus on raskusi voodist püsti saamisega. "See oli alguses täielik šokk mulle. Ma ei tahtnud haigusest rääkida hooaja keskel, sest ei tahtnud konkurentidele eelist anda. Ma ei soovinud, et arvataks, et ma ei tunne end hästi, kui tegelikult siiski tundsin."

"Olen uhke, et olen suutnud kogu perioodi jooksul positiivseks jääda ning püüan mitte lasta haigusel end tagasi hoida."

Wozniacki kaotas täna WTA aastalõputurniiril 7:5, 5:7, 3:6 ukrainlannale Elina Svitolinale (WTA 7.), kes pääses võiduga poolfinaali.