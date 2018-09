Maailma esireket Simona Halep tõi veel välja põhjuseid, miks ta Kaia Kanepile kaotas

Madis Kalvet reporter RUS 1

Simona Halep kohtumises Kaia Kanepiga reketit lõhkumas. Foto: Danielle Parhizkaran, USA TODAY Sports/Scanpix

Naiste tennise esireket Simona Halep rääkis Reutersi vahendusel, et maailma esireketiks olemine kohustas teda justkui ka suure slämmi turniiri võitmiseks. Rumeenlanna sõnul on ta Prantsusmaa lahtiste võitmise järel justkui täieõiguslik esinumber. Samas meenutas ta veel ka US Openi avaringis Kaia Kanepilt saadud kaotust.