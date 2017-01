Sakslanna Angelique Kerber kaotas Australian Openi soojendusturniiril Sydneys teises ringis venelannale Daria Kasatkinale (WTA 26.) 6:7 (5), 2:6.

Naiste tennise esinumber ei tundu olevat kaugeltki sellises vormis, mis ta eelmisel aastal Melbourne'is karjääri esimese suure slämmi tiitlini viis. Eelmisel nädalal langes ta Brisbane'i turniiril välja veerandfinaalis.

"Aasta esimesed matšid on alati rasked. Ma ei ole veel oma rütmi leidnud. Tegin liiga palju vigu," kommenteeris 41 lihtviga teinud Kerber.

"Üritan selle matši unustada nii ruttu kui võimalik. See on alles aasta teine turniir. Meil on veel pikk maa minna, seega ma ei teeks sellest matšist suurt numbrit."

19-aastane venelanna sakslannale vastupidiselt jääb seda päeva kauaks mäletama. "Raske on tegelikult tundeid kirjeldada. Alistasin maailma esinumbri, mida ei juhtu iga päev. Usun, et sain siit Australian Openiks kindlust juurde," ütles Kasatkina.

Veerandfinaalis kohtub Kasatkina turniiril kuuendana asetatud inglanna Johanna Kontaga (WTA 10.).

Austraalia lahtisted meistrivõistlused algavad juba järgmisel nädalal.