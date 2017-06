Maailma esireket on enne Wimbledoni kimpus vigastustega

Andy Murray'l on tõsised probleemid puusaga ning Wimbledoni tiitlikaitsja peab vahele jätma ka turniiri eelse soojendusmängu.

Maailma esireket, kes sai lüüa eelmisel nädalal Queens'i tenniseturniiri juba esimeses ringis, pidanuks mängima näidismatši Hurlingham Clubis. Kuid teisipäeva hommikul teatasid tema esindajad, et Murray ei saa mängida prantslase Lucas Pouille'i vastu, sest puus valutab. Teine kohtumine samal väljakul toimub reedel ja siis lubati, et brit on selleks ajaks jälle kombes.

Kuid Murray fännidel ei tasu karta, sest kõrvalejäämine pidi olema vaid ettevaatlik, et enamaid probleeme vältida. Samas on ta olnud terve selle hooaja olnud kimpus terviseprobleemidega, mis loodetavasti Wimbledoni ajal ennast ilmutama ei hakka.