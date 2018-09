Maailma esireket Nadal võitis viis tundi kestnud põnevusmatši ja pääses poolfinaali

Neljandat US Openi tiitlivõitu jahtiv Nadal alustas matši ootamatult kehvasti, kaotades avaseti koguni 0:6. Seejärel võitis hispaanlane kaks järgmist setti (kolmanda seejuures kaotusseisust 3:5), kuid neljas kuulus taas Thiemile pärast kiiret lõppmängu.

Otsustava seti üheteistkümnendas geimis oli Nadalil väga hea võimalus mäng enda kasuks pöörata, kui ta juhtis Thiemi pallingul juba 40:0. 25-aastane austerlane näitas aga külma närvi - päästis murdepallid, hoidis servi ja asus ise 6:5 juhtima. Seejärel võitis hispaanlane oma servigeimi ning viis seti kiiresse lõppmängu. See osutus äärmiselt tasavägiseks ja lõppes Nadali võiduga 7:5.

"See oli võimas lahing. Tingimused olid tõesti rasked, niiskust oli palju. Alustasin väga halvasti ja üritasin lihtsalt vastu pidada. Ütlen ausalt, et mul on Dominicust kahju. Ta on suurepärane mängija ja vahva sell," sõnas Nadal matšijärgses intervjuus.

32-aastane esireket teenis neli tundi ja 49 minutit kestnud matši jooksul 17 murdepalli, millest realiseeris viis (Thiem (13/6). Vägeva lahingu andnud austerlane lõi 18 ässa (Nadal 3), tegi 74 äralööki (Nadal 55), kuid ka enam sundimata vigu (57 vs 49). Mängu üldpunktid jäid napilt Thiemi kasuks - 171:166.

Poolfinaalis kohtub Nadal maailma kolmanda reketi Juan Martín del Potroga, kes alistas veerandfinaalis John Isneri 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Kahes ülejäänud veerandfinaalis kohtuvad suurüllataja John Millman ja Novak Djokovic ning Kei Nishikori ja Marin Cilic.