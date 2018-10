Maailma esireket loobus vigastuse tõttu aastalõputurniirist

Halep vigastas septembris Wuhani turniiril treeningul selga ning tal diagnoositi lühivaheketta song.

"Otsus oli loomulikult raske," sõnas 27-aastane rumeenlanna. "Alati on raske loobuda suurest turniirist. See vist juhtus esmakordselt mu elus. Tegu oli raske otsusega, aga see on mu tervisele hea."

"Mu seljaga ei ole hästi. Ma pole viimased neli nädalat treeninud. Ma pole valmis tipptasemel hetkel mängima."

Halepi asemel pääseb finaalturniirile maailma kümnes reket Kiki Bertens.

Seega osalevad esmaspäeval algaval finaalturniiril Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliškova ja Kiki Bertens.